Studie: minder hoofdletsel snorfietsers na invoering helmplicht

DEN HAAG (ANP) - Na de invoering van de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raakten zij minder vaak gewond aan het hoofd. Tussen 2015 en 2018 bestond meer dan de helft van de verwondingen van snorfietsers uit hoofdletsel; in 2023 en 2024 was dat afgenomen tot een derde. Dat komt naar voren uit een analyse van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In het algemeen gebeurden er na de invoering van de helmplicht minder ongevallen met snorfietsen. "In tegenstelling tot de ontwikkeling bij veel andere vervoerswijzen gaat het hier om een plotselinge verandering", zegt het SWOV. Vermoedelijk is dat niet alleen het directe gevolg van de helmplicht, maar komt de verandering ook doordat voormalige snorfietsers na de invoering van die plicht voor een ander vervoermiddel hebben gekozen.

Sinds 1 januari 2023 moeten snorfietsers een helm dragen. In de periode daarna is het aantal snorfietsen in Nederland afgenomen, constateert het SWOV. Het aantal bromfietsen nam in dezelfde periode juist toe.