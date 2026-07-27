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Prins Bernhard verkoopt zakelijke belangen, ook circuit Zandvoort

27 jul , 11:16Zakelijk
anp270726078 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, onder meer die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld. Dat meldt een woordvoerder van prins Bernhard in een verklaring.
Ook zijn belangen in het Media Park in Hilversum en het IT-bedrijf Levi9 worden verkocht aan de zakenpartners. Financiële details over de verkoop werden niet gemeld. Met deze overdracht bezit prins Bernhard geen investeringen in particulier en commercieel vastgoed meer.
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