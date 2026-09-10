UTRECHT (ANP) - Supporters van FC Utrecht zijn zondag welkom bij de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam, maar ze mogen alleen met een supportersbus naar de wedstrijd reizen. Eerder mochten ze ook zelf met de auto naar Rotterdam rijden, maar die autocombi is geschrapt, laat FC Utrecht weten.

De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles werd afgelopen weekeinde gestaakt nadat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Het duel werd nog hervat, maar daarna gooiden supporters vanaf dezelfde tribune bekertjes op het veld. Toen werd de wedstrijd definitief stilgelegd.

Eerder dit seizoen gooiden Feyenoord-supporters met vuurwerk tijdens een uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. Daarop besloot de Rotterdamse club geen supporters mee te nemen naar de wedstrijden tegen NEC afgelopen weekeinde en tegen PEC komende zondag.