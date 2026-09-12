NOORDWIJK (ANP) - Aan de kust bij Noordwijk is zaterdagmiddag een 76-jarige surfer overleden. De politie vermoedt dat het om een ongeval gaat. De man is door getuigen nog op het water gezien, maar toen hij niet terugkeerde aan wal is een zoekactie gestart. Daarbij is een helikopter ingezet.

Na enige tijd werd de man gevonden en uit het water gehaald. Aan wal is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. "Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar we vermoeden dat de man door ongelukkige omstandigheden is overleden", meldt een politiewoordvoerder. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt.