Huub Stapel is dankbaar voor de erkenning die hij krijgt met een oeuvreprijs op het Nederlandse filmfestival Film by the Sea. "Ik denk dat erkenning krijgen het allerleukste is", vertelt de acteur aan RTL Boulevard. Ook regisseur Dick Maas, die veel werkte met Stapel, ontving zaterdag een Career Achievement Award tijdens het jaarlijkse filmfestival in Vlissingen.

Maas laat weten dat ook hij blij is met de prijs. Hij voegt eraan toe dat Stapel en hij niet verplicht zijn om met elkaar te werken. "We werken met elkaar omdat we het leuk vinden", aldus de regisseur.

Stapel en Maas werkten samen aan meerdere succesvolle producties, zoals de Flodder-films, De Lift en Amsterdamned. Alle films waarin het duo samenwerkte, zijn tijdens Film by the Sea te zien. De 28e editie van het filmfestival begon vrijdag en duurt nog tot en met 20 september.