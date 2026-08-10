PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Surinaamse media. Hij was vooral bekend van zijn rol in de Surinaamse filmklassieker Wan Pipel, waarin hij in 1976 de hoofdrol vertolkte.

Wan Pipel, van regisseur Pim de la Parra, was een van de eerste Surinaamse speelfilms na de onafhankelijkheid. De film gaat over hoofdpersoon Roy Ferrol, gespeeld door Breeveld, die na een studie in Nederland terugkeert naar de net opgerichte republiek Suriname. Willeke van Ammelrooy speelde de rol van zijn Nederlandse vriendin Karina.

Breeveld was ook jarenlang actief in de media. Hij vervulde verschillende functies bij de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) en was medeoprichter van het Film Instituut Paramaribo. Daarnaast bleef hij te zien in verschillende film- en tv-producties.

Breeveld was de vader van actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld. Zij plaatste maandagmiddag een foto van haar vader op Instagram met daaronder een hartje.