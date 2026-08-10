Koning Charles heeft een volledig graanveld van zijn landgoed Sandringham gedoneerd aan hoedenmaakster Emily Hurst. Dat doet de koning vanwege het tekort aan stro waar hoedenmakers in Engeland mee te maken hebben. "Ik kan hier potentieel honderden hoeden van maken", reageerde een verblufte Hurst tegen radiozender BBC 4 na de actie van de koning.

Vanwege tegenvallende oogsten en wisselende temperaturen is er veel minder graan beschikbaar voor Engelse hoedenmakers, die het restproduct stro gebruiken voor hun hoeden. Vooral de speciale graansoort Maris Widgeon wordt veel gebruikt. Toen Hurst haar problemen deelde met koning Charles, zei hij dat hij een heel veld vol met Maris Widgeon-graan beschikbaar zou stellen.

Hurst, gespecialiseerd in luxe hoeden voor vrouwen, had dat niet aan zien komen. "Het is lastig voor te stellen om heel eerlijk te zijn", vertelt ze tegen BBC 4. "Het is nog steeds nogal surrealistisch." Hurst behaalde haar diploma als hoedenmaakster in de tuinen van landgoed Highgrove en wordt gezien als een opkomend talent. Zij kreeg daarvoor in 2025 een bedrag van 10.000 pond van The King's Foundation, de stichting van koning Charles.