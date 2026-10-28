Taakstraffen geëist voor grafschennis begraafplaats Amersfoort

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Utrecht taakstraffen van 40 tot 200 uur geëist tegen vier vrouwen voor grafschennis. De verdachten zouden op 11 september 2021 hebben deelgenomen aan een paranormale sessie op de begraafplaats Rusthof bij Amersfoort.

Ze plaatsten onder meer lichtgevende balletjes, kattenspeeltjes volgens het OM, op graven om met overledenen te communiceren. Ze bezochten graven van zowel volwassenen als kinderen.

Tegen Deborah M. (49) uit Ter Aar is 200 uur taakstraf geëist, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Tegen Manon G. (42) uit Waalwijk eiste het OM een taakstraf van 180 uur, waarvan 40 voorwaardelijk. Tegen Kimmy B. (37) uit Rotterdam is een taakstraf van 120 uur geëist, waarvan 40 voorwaardelijk. Irene B. (81) uit Hoevelaken is de enige die de strafzaak bijwoont. Zij hoorde een taakstraf van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen zich eisen. Ze had volgens het OM een ondergeschikte rol.