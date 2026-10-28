Europese gasprijs stijgt tot bijna 100 euro

AMSTERDAM (ANP) - De Europese gasprijs stijgt verder en staat op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs nu op bijna 100 euro per megawattuur. De prijs klom woensdag ongeveer 3,5 procent tot 99,50 euro. Veel huishoudens zullen de hogere gasprijs gaan merken in de energierekening nu de vraag stijgt om woningen te verwarmen door de dalende temperaturen.

Begin deze maand stond de prijs nog op minder dan 75 euro en voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari was dat ongeveer 32 euro. Net als ruwe olie is aardgas fors duurder geworden doordat de Straat van Hormuz vrijwel volledig geblokkeerd is voor tankers met olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

De gasprijs ligt op het hoogste niveau sinds de Europese energiecrisis van december 2022 toen de Russische gasleveringen aan Europa vrijwel geheel stopten vanwege de invasie van Oekraïne. Toen piekte de gasprijs zelfs op meer dan 340 euro per megawattuur.