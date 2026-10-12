HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft een taakstraf van 120 uur opgelegd aan een voormalig taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost. Daarbij kwamen de passagiers van de taxi, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel, om het leven.

Ryan Z. (56) uit Amsterdam reed op zondagmiddag 24 augustus vorig jaar om 17.00 uur met zijn taxi op de Markerwaardweg en reed bij de kruising met de N505 door rood licht, waarna hij op een van rechts komende auto botste. De passagiers raakten zwaargewond en overleden een aantal dagen na het ongeval.

Z. reed aanvankelijk op de rijstrook voor rechtsaf, maar wisselde net voor de stopstreep naar de middelste rijstrook om rechtdoor over de kruising te rijden. Hij had daarbij niet gezien dat het verkeerslicht op rood stond.

Naast de taakstraf is Z. veroordeeld tot een rijontzegging van een jaar, gelijk aan de tijd dat hij zijn rijbewijs al was kwijtgeraakt.