Rivièra Maison-winkels verdwenen, de stijl bleef: zo haal je de look nu in huis

Ruim een jaar na het faillissement van Rivièra Maison is de belangstelling voor het merk niet verdwenen. Alleen de manier van kopen is veranderd: wie de landelijk-moderne woonstijl zoekt, komt nu uit bij zelfstandige woonwinkels en webshops.

Faillissement en doorstart

Het Amsterdamse familiebedrijf ging in juni 2025 failliet. In juli nam Dutch Interior het merk over. De zeven Nederlandse winkels en de webshop gingen dicht; het merk wordt sindsdien verkocht via andere interieurwinkels, meldde de NOS. De website van Rivièra Maison verwijst nu naar verkooppunten en naar een Experience Center in Barneveld.

Nog altijd veel gezocht

In augustus 2026 werd de merknaam in Nederland ruim 18.000 keer gezocht, blijkt uit zoekvolumecijfers van Google Ads, opgevraagd via DataForSEO. Opvallend is de zoekopdracht 'riviera maison webshop': die steeg van 40 per maand in september 2025 naar 260 in augustus 2026. Een voor de hand liggende verklaring is dat kopers niet meer bij de eigen webshop terechtkunnen en online naar andere verkopers zoeken.

Wat de stijl herkenbaar maakt

De NOS omschreef het assortiment als landelijk-moderne meubels en woonaccessoires. In de praktijk betekent dat rustige kleuren, klassieke vormen en natuurlijke materialen. Bij de woonaccessoires gaat het vaak om glas, mangohout, marmer, steengoed en porselein. Daarnaast heeft het merk een paar vaste herkenningspunten. Veel borden en mokken dragen een RM-monogram en op verschillende windlichten staat de merknaam op de rand of de voet.

Begin bij wat je al hebt

Opnieuw inrichten is niet nodig. Een neutrale bank, een houten tafel of een stapel wit servies zijn al een goede basis voor deze stijl. Kijk daarom eerst wat er in huis staat en vul pas daarna aan. Nieuwe stukken vallen op zo'n basis meer op dan in een kamer waar alles tegelijk is vervangen. Het is ook voordeliger: je koopt alleen wat ontbreekt.

De look zonder merkwinkel

Wie de stijl in huis wil halen, hoeft niet alles tegelijk te kopen. Vier stappen helpen.

1. Begin met textiel. Met kussens en plaids verander je een bank zonder nieuwe meubels. Houd de kleuren binnen één familie, zoals zand, taupe en espresso, en zoek de variatie in stof: bouclé, velvet of jacquard. De kussens en plaids van Rivièra Maison zijn er in vierkante en rechthoekige maten, onder meer 50 × 50, 60 × 60 en 65 × 45 cm.

2. Kies warm licht. Glazen windlichten op een voet van mangohout of marmer geven 's avonds sfeer. Werk met twee of drie hoogtes op een dressoir of in de vensterbank, en blijf in de buurt zolang de kaars brandt.

3. Dek een rustige tafel. Wit of beige servies met een klein detail, zoals een monogram of een gedraaide rand, past bij de stijl. Mix hooguit twee lijnen en houd kleur of materiaal gelijk.

4. Laat ruimte vrij. De stijl wordt snel druk als elk oppervlak gevuld is. Lege plekken op kast en tafel maken de stukken die er staan sterker.

Waar je op let bij online bestellen

Controleer bij online bestellen de maat in centimeters en vertrouw niet alleen op labels als S, M of L. Ook het materiaal kan per uitvoering verschillen: van de Portofino-borden is de witte versie van porselein en de Flax-versie van steengoed. Wie de lijnnaam en uitvoering bewaart, kan later gericht aanvullen.

Waar koop je het nu?