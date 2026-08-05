DEN HAAG (ANP) - Een team van zo'n tien tot vijftien mensen gaat zich op het Nederlandse commandofregat Zr.Ms. De Ruyter voorbereiden op een eventuele missie in de Straat van Hormuz. Dat meldt defensieminister Dilan Yesilgöz woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hiertoe is besloten na een verzoek van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Die landen hebben de leiding over een internationale coalitie die al maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de zeestraat weer veilig te maken voor scheepvaart.

De Zr.Ms. De Ruyter ligt al in de regio. Het team dat daar deze week aan boord gaat om voorbereidingen te treffen voor de eventuele missie bestaat uit enkele Nederlanders, maar voornamelijk Fransen en Britten, aldus de woordvoerder.

Volgens de minister is de situatie in de regio nog altijd instabiel, maar blijft Nederland desondanks betrokken bij voorbereidingen van de eventuele missie in de Straat van Hormuz. Tegelijkertijd benadrukt ze dat het aan boord nemen van een voorbereidend team op het Nederlandse schip niet betekent dat Nederland gaat deelnemen aan die mogelijke operatie. Haar woordvoerder legt uit dat er eerst een duurzaam akkoord moet zijn over de heropening van de Straat van Hormuz voordat daarover wordt besloten. De Amerikaanse minister van Financiën zei dinsdag dat er snel een overeenkomst wordt verwacht.