Producent Amy Pascal denkt dat er eind dit jaar mogelijk meer nieuws komt over wie Daniel Craig opvolgt als vertolker van James Bond in de films over de Britse geheim agent. Dat zegt zij in een interview met Deadline.

"Ik zou zeggen dat het einde van het jaar een goede gok is", antwoordt Pascal op de vraag van de entertainmentwebsite over of er tegen het einde van 2026 meer nieuws komt over de invulling van de rol. "We gaan heel, heel methodisch te werk. Ik heb met Barbara Broccoli in de studio samengewerkt en Daniel Craig is een moeilijk te evenaren voorbeeld", zegt de producent over haar collega die jarenlang de James Bond-films maakte. "En het moet echt iets heel anders worden: iets wat meeslepend, spannend en vernieuwend is."

Craig nam in 2021 in de film No Time To Die afscheid van zijn rol als 007. Hij speelde het personage sinds 2006, toen hij zijn debuut in de franchise maakte met de hoofdrol in Casino Royale. Craig speelde de Britse geheim agent in totaal in vijf verschillende films. Sinds zijn afscheid wordt er druk gespeculeerd over wie hem opvolgt als James Bond.