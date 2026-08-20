Technisch probleem bij KIJK tijdens livestream FC Sion - Ajax

SION (ANP) - Door een technisch probleem bij streamingdienst KIJK kan het zo zijn dat fans van Ajax de wedstrijd van hun club tegen FC Sion in de Conference League mogelijk niet via het platform kunnen zien. Wie het duel om een plek in het Europese voetbaltoernooi wilde bekijken, moest 5 euro betalen om dat via KIJK te doen. Donderdagavond regent het op sociale media klachten dat dit echter niet mogelijk is.

"Door een technisch probleem zou het kunnen dat je momenteel de Conference League-wedstrijd tussen FC Sion en Ajax niet kan afspelen. We doen ons uiterste best dit zo snel mogelijk voor je op te lossen", laat KIJK in een verklaring op Instagram weten.

Het duel in Zwitserland begon om 20.15 uur.