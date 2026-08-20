Myles Bullock Be speelt Dr. Dre in Snoop Dogg-biopic

Acteur Myles Bullock Be gaat de rol van rapper en producer Dr. Dre spelen in de biografische film over Snoop Dogg. Dat meldt The Hollywood Reporter. Eerder werd al bekend dat Outer Banks-acteur Jonathan Daviss de hoofdrol van Snoop Dogg vertolkt.

Dr. Dre speelde een belangrijke rol aan het begin van de carrière van Snoop Dogg. Nadat hij begin jaren negentig opnames van de toen nog jonge rapper hoorde, liet hij hem meewerken aan meerdere nummers van zijn album The Chronic. Dr. Dre produceerde vervolgens ook Doggystyle, het debuutalbum van Snoop Dogg uit 1993.

De film, die de titel Snoop draagt, wordt geregisseerd door Craig Brewer. Snoop Dogg is zelf als producent bij het project betrokken. In de film wordt ook muziek van Snoop Dogg gebruikt.

Snoop moet in augustus 2027 in de bioscopen verschijnen. Bullock Be was eerder onder meer te zien in White Men Can't Jump en de series BMF en Fight Night: The Million Dollar Heist.