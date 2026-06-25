Temperaturen dalen vanaf zondag, volgende week 23 graden

HOUTEN (ANP) - Na de hitte van de afgelopen week lijkt het zondag eindelijk af te koelen. Aan het eind van de week is het al minder heet en volgende week wordt het rond de 23 graden, meldt Weeronline.

Zondag is het nog steeds warm, met maxima tussen de 25 graden in de kustgebieden en 35 graden in het binnenland. Aan het eind van de dag is er kans op felle onweersbuien en is de luchtvochtigheid hoog.

In de nacht van zondag op maandag daalt de temperatuur tot 17 graden, wat een einde aan de warme plaknachten betekent. Volgende week liggen de maxima rond de 23 graden en is er een afwisseling van wolken, zon en af en toe een bui.