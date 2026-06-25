Andy en Jamie Murray beginnen YouTube-kanaal over tennis

Tennisbroers Andy en Jamie Murray beginnen een YouTube-kanaal over tennis. Op het kanaal geven de Britten onder meer een kijkje achter de schermen bij grote tennistoernooien en blikken ze terug op grote momenten uit de tenniswereld, meldt The Hollywood Reporter.

The Set, zoals het kanaal gaat heten, krijgt toegang tot archiefbeelden van productiebedrijf ATP Media, The All England Lawn Tennis Club en de Britse tennisbond LTA. Ook kunnen ze spreken met spelers tijdens toernooien als Wimbledon. BBC Sport mag de content van The Set ook uitzenden.

"Ik ben een groot fan van de YouTube-content die sportsterren als Bryson DeChambeau en Kevin Pietersen maken en ik heb al lang gedacht dat er in de tenniswereld ook ruimte is voor iets soortgelijks", aldus Andy Murray, voormalig nummer 1 van de wereld. "We hebben grote plannen voor de toekomst", aldus Jamie Murray, voormalig nummer 1 in het dubbelspel.