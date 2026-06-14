HILVERSUM (ANP) - De politiek moet serieus nadenken over de mogelijkheid om na een kabinetsval geen tussentijdse verkiezingen meer voor de Tweede Kamer te houden, maar om een nieuwe coalitie te vormen. Dat zegt scheidend vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van kabinet en parlement.

Door de vele tussentijdse verkiezingen krijgen Kamerleden hun vak nauwelijks onder de knie en wisselen kiezers snel van partij, aldus De Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Dan moet je volgens hem de vraag stellen of je daarmee wel moet doorgaan. "Dit land heeft behoefte aan langetermijnoplossingen, langetermijnpolitiek." Daarvoor zijn stabiele meerderheden nodig.

Het is de afgelopen decennia "gebruik" geworden om na een breuk weer naar de kiezer te gaan, zegt De Graaf. Hij wil een discussie of de Kamer niet gewoon vier jaar moet zitten, zoals ook gebruikelijk is bij gemeenten en provincies. En als er dan tussentijds een kabinetsval is, "hoeft dat niet per se te betekenen dat je ogenblikkelijk teruggaat naar de kiezer".