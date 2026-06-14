Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben zaterdag de viering van het gouden huwelijk van de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia bijgewoond. Dat meldt het Noorse hof op Instagram.

Het Zweedse koningspaar stond stil bij het vijftigjarig huwelijk met onder meer een kerkdienst en een feestvoorstelling in de Koninklijke Opera in Stockholm.

Carl Gustaf en Silvia trouwden op 19 juni 1976 in Stockholm. De viering van hun gouden huwelijk trok ook andere leden van Europese koningshuizen naar de Zweedse hoofdstad.

Het Noorse hof feliciteerde het koningspaar met het jubileum. "Gefeliciteerd met het gouden huwelijk", luidt het bericht.