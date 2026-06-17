Tielen kan kritiek op wet voor veiliger onderwijs niet wegnemen

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de Tweede Kamer is ook na antwoorden van staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs) nog steeds erg kritisch over het wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs. Vooral oppositiepartijen vroegen aan de VVD-bewindsvrouw of het wetsvoorstel de veiligheid wel gaat verbeteren en of het geen "papieren tijger" is.

"Trek de wet nu gewoon terug, dan kunnen we samen met de Kamer en de regering kijken naar een nieuwe wet", opperde PRO-Kamerlid Marjolein Moorman. Zij noemde een vergelijkbare wet die in 2012 werd teruggetrokken als voorbeeld. "Ik wil gewoon een goede wet en ik ben bang dat het anders nog tien jaar gaat duren."

Ook Diederik Boomsma (JA21) was kritisch na de antwoorden van Tielen. Boomsma en Moorman vroegen zich af of het niet beter is om scholen waar de veiligheid niet op orde is via de onderwijsinspectie extra eisen op te leggen. Ze zien het nut niet van een wet die voor alle scholen geldt, terwijl de veiligheid ook volgens Tielen bij de meeste scholen al goed op orde is.