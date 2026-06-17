Zweedse koninklijke familie wenst Mette-Marit spoedig herstel

De Zweedse koninklijke familie leeft mee met de Noorse kroonprinses Mette-Marit en wenst haar een spoedig herstel, zo laat het Zweedse hof weten aan het Noorse persbureau NTB. Woensdag werd bekend dat Mette-Marit succesvol een longtransplantatie heeft ondergaan.

"De koninklijke familie is verheugd te vernemen dat kroonprinses Mette-Marit een longtransplantatie heeft ondergaan en dat alles naar omstandigheden goed lijkt te zijn verlopen", aldus het Zweedse hof. De Noorse kroonprinses, die lijdt aan de chronische longaandoening longfibrose, moet nog meerdere weken in het ziekenhuis blijven om te herstellen van de operatie.

De leden van de Zweedse en Noorse koningshuizen onderhouden ook privé goed contact met elkaar. Het Zweedse koningspaar vierde afgelopen zaterdag hun gouden huwelijksjubileum. De Noorse koning Harald en koningin Sonja waren bij de viering aanwezig. Kroonprins Haakon zei de festiviteiten af om bij zijn gezin te kunnen zijn.