Tielen verwacht op niet al te lange termijn inspectie FVD-school

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie, VVD) verwacht dat de onderwijsinspectie "op niet al te lange termijn" gaat kijken bij de FVD-basisschool die maandag openging in Almere. Ze legde bij een persbijeenkomst op het Catshuis uit dat de inspectie bij nieuwe scholen altijd in het eerste schooljaar langskomt, maar in het geval van de Renaissanceschool kan de bewindsvrouw zich voorstellen dat "de inspectie niet wacht tot mei, om het maar zo te zeggen".

"Ik weet dat de inspectie de signalen die in de media zijn geweest serieus meeneemt in de weging van de planning", aldus Tielen. Het gaat volgens de bewindsvrouw onder meer om signalen over de gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes en tussen mensen met verschillende huidskleuren. "Als blijkt uit signalen dat die gelijkwaardigheid ineens niet meer zo belangrijk is en er in de school ook onderwijs wordt gegeven en een cultuur heerst waar er echt verschillen zijn, dan is dat een signaal voor de inspectie", aldus de staatssecretaris.