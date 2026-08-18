Zelensky draagt invaller Chmara voor als minister van Defensie

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Jevheni Chmara voorgedragen als minister van Defensie. Chmara is nu nog de tijdelijke opvolger van de in juli ontslagen minister Mychajlo Fedorov.

Zelensky sprak eerder al de hoop uit dat Chmara volwaardig minister kon worden. Chmara werd begin dit jaar aangewezen als waarnemend hoofd van de geheime dienst SBOe.

De president kondigde ruim een maand geleden een nieuwe politieke strategie aan en paste als onderdeel daarvan de samenstelling van het kabinet aan. Daarom werd ook de premier vervangen. De keuze om Fedorov weg te sturen, leverde Zelensky veel kritiek op. Boze Oekraïners gingen de straat op voor zeldzame demonstraties.

Zelensky heeft daarnaast Andrii Sybiha genomineerd voor de rol van minister van Buitenlandse Zaken, de functie die Sybiha al bijna twee jaar vervult. Het parlement moet beide voordrachten goedkeuren. De stemmingen vinden naar verwachting woensdag plaats.