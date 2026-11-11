AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank Amsterdam heeft de 34-jarige Soufiane El A. veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor het verkrachten, beroven en opsluiten van twee vrouwen begin dit jaar in Amsterdam. Daarmee gaat de rechtbank mee met de eis van de officier van justitie.

Beide slachtoffers waren sekswerker en hadden een afspraak met de dader via een website voor betaalde seks. Nadat bleek dat de verdachte niet genoeg geld had, zou een tweede man dit komen brengen. Eenmaal binnen trokken beide daders hun messen, duwden de vrouwen op de bank en eisten spullen. De mannen maakten onder meer telefoons en contant geld buit, en verkrachtten de vrouwen. Bij het vertrekken sloten zij de voordeur van buitenaf, waardoor de slachtoffers urenlang vastzaten totdat een buurvrouw het alarmnummer belde. De verdachte die met El A. handelde was minderjarig en moest voor een kinderrechter verschijnen.

In totaal heeft de rechtbank ruim 30.000 euro schadevergoeding toegewezen aan de slachtoffers.