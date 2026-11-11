De Britse prinses Catherine vindt dat kinderen meer tijd in de natuur moeten doorbrengen. Ze maakt zich zorgen over de steeds digitalere wereld, zegt de prinses in een interview in de aankomende editie van het blad Country Life waarvoor haar man prins William gastredacteur was.

"Wat me zorgen baart, is de toenemende angst onder kinderen en jongeren. Het is een generatie die meer online is en meer met technologie bezig is dan ooit tevoren. In deze steeds digitalere wereld is het volgens mij belangrijker dan ooit dat kinderen opgroeien met een sterk gevoel van saamhorigheid, verbondenheid en emotionele veiligheid", vertelt Catherine.

De 44-jarige prinses pleit er daarom voor dat kinderen vaker naar buiten gaan. Dat "stimuleert nieuwsgierigheid, fantasie en creativiteit", aldus de toekomstige koningin. "Of ze nu bladeren verzamelen, iets bouwen van takken, in een boom klimmen of gewoon kijken naar de wereld om hen heen: kinderen leren en ontdekken voortdurend, over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen."

Toevluchtsoord

In het gesprek vertelt Catherine over haar eigen band met de natuur, die haar hielp bij het herstellen van kanker. "In het ziekenhuis werd me verteld dat mijn herstel niet in een rechte lijn zou verlopen", zei ze. "Er komen goede en slechte dagen, en het zal tijd kosten. In de natuur is dat precies hetzelfde. Ze laat ons zien dat rust, bezinning en vernieuwing even belangrijk zijn als momenten van groei."

Catherine zegt dat de natuur echt haar "toevluchtsoord" is geweest. "De natuur vraagt niets van ons. Ze oordeelt niet over ons en verwacht niet dat we presteren. Ze laat ons gewoon zijn."