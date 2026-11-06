AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam hebben tientallen actievoerders de bouwplaats van een datacentrum van Microsoft aan de Plimsollweg bezet. Dat ziet een verslaggever. Actievoerders klommen over het hek met meegenomen ladders en knipten een gat in het hek van de bouwplaats. De actie is door de burgemeester verboden; de politie en ME zijn in groten getale aanwezig.

De actievoerders maken deel uit van de actiegroep Geef Tegengas. De verslaggever ziet de ME tijdens het beklimmen van de hekken ingrijpen met wapenstokken en pepperspray, om ongeveer dertig overgebleven actievoerders buiten het hek onder controle te krijgen. Op de bouwplaats wordt vrijdag niet gewerkt.

Actievoerders op de bouwplaats zijn in steigers en de kraan geklommen, waar ze een spandoek hebben opgehangen. Daarop staat "down with datacentre, fuck AI". Met graffiti zijn leuzen gespoten op de betonnen funderingen.

Eerder dit jaar, in juni, bezetten en blokkeerden tientallen activisten de bouwplaats al.