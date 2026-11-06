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De Jong terug bij Oranje, Maatsen en Kluivert ook opgeroepen

06 nov , 12:13Voetbal
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ZEIST (ANP) - Frenkie de Jong is terug bij het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernández heeft de middenvelder van FC Barcelona opgeroepen voor de laatste interlands in de groepsfase van de Nations League tegen Griekenland en Duitsland.
De Jong miste de eerste vier interlands onder de opvolger van Ronald Koeman door een knieblessure die hij tijdens het WK opliep. Hij maakte onlangs zijn rentree bij FC Barcelona.
Ook Ian Maatsen (Aston Villa) en Justin Kluivert (Bournemouth) zijn opgeroepen voor Oranje.
Nederland ontvangt Griekenland volgende week vrijdag in de Johan Cruijff ArenA en sluit drie dagen later de groepsfase van de Nations League af met een uitwedstrijd tegen Duitsland in Berlijn.
Nederland en Griekenland leiden de poule met 8 punten. Duitsland heeft 5 punten en Servië is nog puntloos. De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales.
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