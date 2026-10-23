Tientallen kerken melden zich om statushouders op te vangen

GRONINGEN (ANP) - Tientallen Nederlandse kerken hebben zich inmiddels aangemeld om statushouders onderdak te bieden. Zo kunnen al ruim honderd erkende vluchtelingen de asielzoekerscentra verlaten. Dat meldt het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers (INLIA), een van de initiatiefnemers van Actie Onderdak.

Volgens INLIA-directeur John van Tilburg zijn twintig kerken momenteel bezig om de opvang te realiseren. Ze leggen vloerbedekking, plaatsen bedden en controleren het sanitair, maar hebben al besloten dat de statushouders er komen. Veertig andere kerken hebben zich gemeld en overwegen ook mee te doen. "En de aanmeldingen blijven binnenkomen", aldus Actie Onderdak.

Het is de bedoeling dat de statushouders worden opgevangen in de plaats waar ze toch al een huis moeten krijgen. Hun plek in het asielzoekerscentrum komt dan vrij voor nieuwe asielzoekers. Dat moet helpen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen.