Nieuw album Fontaines D.C. direct op eerste plek in Album Top 100

Het nieuwe album van de Ierse band Fontaines D.C., Dopamine Chamber, heeft in de week na de release de koppositie veroverd in de Album Top 100. Dat meldt samensteller GfK Dutch Charts vrijdag. De plaat is het vijfde studioalbum van de band, die over enkele weken voor het eerst optreedt in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Fontaines D.C. neemt de nummer 1-positie over van DI-RECT. Daarmee zakt de Haagse band met het album I: Keep The Fire On van de eerste naar de dertiende plaats. Sienna Spiro staat deze week op de tweede plaats met Visitor. De Engelse zangeres stijgt daarmee een plek vergeleken met vorige week. Olivia Rodrigo stijgt met you seem pretty sad for a girl in love van de vierde naar de derde plaats.

Op nummer vier staat het vorige week verschenen livealbum Live 2025 van de Volendamse band BZN. Op het album is het optreden te horen dat de band vorig jaar tijdens een fandag gaf. Dat was de eerste keer in achttien jaar dat de band weer samen op het podium stond.

Album Top 100 week 42

1. (-) Fontaines D.C. - Dopamine Chamber

2. (3) Sienna Spiro - Visitor

3. (4) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

4. (-) BZN - Live 2025

5. (6) Yade Lauren - Ms. Lauren

6. (7) Olivia Dean - The Art of Loving

7. (2) Mula - Domus

8. (5) Froukje - Kijk Je Naar Mij

9. (8) Michael Jackson - Thriller

10. (10) Fleetwood Mac - Rumours