Tientallen mensen protesteren bij gemeentehuis Terneuzen om azc

TERNEUZEN (ANP) - Enkele tientallen mensen zijn naar het gemeentehuis van Terneuzen gekomen om te protesteren tegen het voorstel asielzoekers op te vangen in een voormalig pand van Neckermann in de Zeeuwse stad. In het pand zouden maximaal tweehonderd asielzoekers moeten worden opgevangen, maar de tegenstanders zien dat niet zitten.

Defend Nederland had opgeroepen om naar Terneuzen te komen, maar het zijn vooral inwoners van de Zeeuwse stad die naar het gemeentehuis zijn gekomen. Ook op de publieke tribune hebben vooral inwoners plaatsgenomen. "We hebben vooraf in de krant PZC duidelijk laten weten dat we het vreedzaam willen houden, net als bij eerdere protesten. Ik denk dat dit mede de reden is dat we hier vooral met mensen uit de buurt zijn", zegt Sylvia van der Craats, medeorganisator van het protest.

Ze zegt dat in de wijk Driewegen, waar het azc zou moeten komen, 150 mensen wonen. "Dus dan zijn tweehonderd asielzoekers te veel. Daarom vinden we dat er ergens anders een opvangplek moet komen, en dat die dan voor gezinnen met kinderen is."

De Terneuzense raadsfracties bespreken in een commissievergadering een voorstel over de asielopvang. De vorige gemeenteraad van Terneuzen had de opvanglocatie aanvankelijk goedgekeurd, maar wilde die later niet meer. Vervolgens weigerden de wethouders in het toenmalige college de vergunning te verlenen voor het azc. Dat was voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden om op te stappen. Oud-minister Franc Weerwind is zijn tijdelijke opvolger.