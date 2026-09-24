Gaza-documentaire NAZA gratis online te bekijken

De veelbesproken documentaire NAZA, waarin Israëlische soldaten het leger beschuldigen van het bewust doden van burgers in Gaza, is vanaf november gratis online beschikbaar. Dat heeft een van de regisseurs donderdag bekendgemaakt.

"Vanwege de grote belangstelling en het maatschappelijke belang hebben Rachel en ik samen met The Guardian besloten dat de film NAZA gratis en zonder tijdslimiet online beschikbaar zal worden gesteld. Zodat iedereen de film en de getuigenissen van de soldaten kan bekijken", schrijft Yuval Abraham op X. "Dat zal over een paar weken gebeuren, in november, de vroegst mogelijke datum die we hebben kunnen vaststellen."

De film is de laatste tijd veelbesproken. Het is gebaseerd op anonieme getuigenissen van 24 Israëlische soldaten van het IDF, de Israëlische Defense Forces, en leden van de inlichtingendiensten. In de gesprekken vertellen ze dat het leger bewust grote aantallen Palestijnse burgerslachtoffers in Gaza maakt bij aanvallen op leden van Hamas. Op het filmfestival van Venetië kreeg het een staande ovatie van 25 minuten en werd het bekroond met de speciale juryprijs. In Israël is er felle kritiek op de film. Premier Benjamin Netanyahu haalde vorige week hard uit naar regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor. Zo herhaalde hij het dreigement van een van zijn ministers om het Israëlische staatsburgerschap van de regisseurs af te nemen. Ook stelde Netanyahu dat de makers een schadevergoeding wegens smaad te wachten staat.

Openbaar debat

Verder benadrukt Abraham dat deze film is gemaakt "om een openbaar debat uit te lokken over de daden van de regering in Gaza". "Journalistiek is geen verraad. Kritiek is geen verraad", voegt hij eraan toe. De titel van de documentaire is een verwijzing naar een term die het Israëlische leger gebruikt voor 'collateral damage', oftewel 'nevenschade'.

De documentaire is vanaf 1 oktober te zien in Nederlandse bioscopen. De twee regisseurs werkten eerder aan de met een Oscar bekroonde film No Other Land.