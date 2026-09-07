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TLN: dichte Hardenbergerbrug kost transportsector miljoen per dag

07 sep , 17:17Landelijk
anp070926142 1
ANP
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NIJKERK (ANP) - De plotselinge afsluiting van de Hardenbergerbrug bij Nijkerk kost de transportsector dagelijks ongeveer 1 miljoen euro, schat branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). De brug is een essentiële verbinding voor het goederenvervoer van en naar Noord-Nederland, stelt TLN. De brug is uit voorzorg gesloten na een inspectie en blijft nog zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB op basis van informatie van Rijkswaterstaat.
Dagelijks maken zo'n 13.000 vrachtwagens gebruik van deze route, meldt TLN. De branchevereniging ziet opnieuw een belangrijke schakel in het Nederlandse wegennet uitvallen.
"Het is weer raak. Weer een brug die plotseling uitvalt en weer zijn het ondernemers die direct de gevolgen dragen," zegt Jan Boeve, directeur van TLN. "Onze leden houden Nederland bereikbaar en bevoorraad, maar kunnen niet werken op basis van verrassingen. Voorspelbaarheid is cruciaal voor een sector die afhankelijk is van strakke planningen en betrouwbare infrastructuur."
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