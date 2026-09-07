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FC Utrecht identificeert eerste verdachten na gestaakt duel

07 sep , 17:16Voetbal
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UTRECHT (ANP) - FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die afgelopen zaterdag betrokken waren bij wangedrag tijdens het Eredivisieduel met Go Ahead Eagles. Dat meldt FC Utrecht op de clubwebsite.
De wedstrijd in Utrecht werd na twee onderbrekingen wegens het gooien van vuurwerk en bekers door supporters van FC Utrecht definitief gestaakt. Het stond op dat moment 3-1 voor de club uit Deventer.
Het restant van 26 minuten wordt dinsdag om 14.00 uur afgewerkt. Supporters van beide clubs zijn niet welkom.
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