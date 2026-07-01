DEN HAAG (ANP) - De AIVD en MIVD houden zich niet altijd aan de wet als de inlichtingendiensten grote bestanden met gevoelige persoonsgegevens verwerken, stelt toezichthouder CTIVD. Steeds meer afdelingen binnen de diensten verwerken zulke bergen informatie. Maar niemand ziet er centraal op toe of dit ook volgens de regels gebeurt. Ook is toegang verleend tot zulke gegevens aan medewerkers die daarvoor geen bevoegdheid (meer) hadden.

Bij zulke 'bulkdatasets' gaat het soms om miljoenen regels gegevens, zoals namen, telefoonnummers en locatiegegevens. Deze bestanden kunnen afkomstig zijn van andere overheidsorganisaties, verkregen bij bedrijven of gestolen door hackers en op het internet aangeboden.

De inlichtingendiensten mogen zulke gegevens gebruiken om bijvoorbeeld terrorisme of spionagedreigingen te onderzoeken. Maar ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mogen bestanden niet al te lang bewaard blijven, mag maar een beperkt aantal medewerkers toegang krijgen en moeten niet-relevante gegevens vernietigd worden.

Het is belangrijk dat de AIVD en MIVD zich aan de regels houden als zij zulke gegevens verwerken, betoogt Hugo Hillenaar, voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). "De verwerking van gegevens uit bulkdatasets vormt een privacyinbreuk voor de personen die erin voorkomen." Dat terwijl de meeste mensen die voorkomen in deze datasets "niks te maken hebben met spionage of terrorisme".