MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Bondscoach Sebastián Beccacece van Ecuador heeft zijn ontslag aangekondigd na de nederlaag van 2-0 tegen Mexico in de zestiende finales van het WK voetbal. De 45-jarige trainer zei dat hij graag was doorgegaan, maar dat hij zijn beloftes niet heeft kunnen waarmaken. "Ik denk niet dat we de prestatie die we beloofd hadden, hebben kunnen leveren: er het beste WK ooit van maken. Vandaag is het mijn beurt om afscheid te nemen", zei Beccacece.

De coach, een Argentijn, erkende dat Ecuador in de eerste helft werd "overklast", maar dat zijn ploeg in de tweede helft beter speelde. "We hebben teruggevochten, maar we slaagden er niet in de goal te maken die ons een boost had gegeven", aldus Beccacece. "Daarom moet ik vertrekken. Ik was graag doorgegaan, want wat ik van de spelers en de staf heb gekregen, rechtvaardigde de mogelijkheid om te blijven. Maar ik begrijp hoe dit werkt en het doet pijn, maar ik denk dat mijn beslissing duidelijk is."