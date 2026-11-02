DEN HAAG (ANP) - De top van het kabinet overlegt nog altijd over de situatie die is ontstaan rond het belastingplan voor volgend jaar en de plannen voor de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3) op de langere termijn. De spanning is verder opgelopen nu gesprekken met meerdere oppositiepartijen afgelopen weekeinde niet tot de gehoopte doorbraak hebben geleid.

Premier Rob Jetten, de vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA), minister Eelco Heinen en staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) buigen zich al uren over de vraag hoe het verder moet. Voor rechtse steun voor het belastingplan moet het kabinet ook concessies doen op asiel, stikstof en medische ethiek. Het linkse blok van PRO en Volt wil dat beleggers meer belasting gaan betalen en werkenden minder.

Jetten benadrukte vrijdag nog dat sommige van de eisen van JA21, BBB en SGP niet bespreekbaar zijn. De eisen van PRO en Volt stuiten op verzet van de VVD. De liberalen vinden dat zij met het schrappen van miljardenbezuinigingen op uitkeringen al genoeg hebben weggegeven.