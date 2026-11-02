Het voorarrest van Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse koningin Mette-Marit, wordt niet verlengd. Dat melden verschillende Noorse media, waaronder VG en TV2, maandag.

Høiby probeerde al meermaals vrij te komen en deed afgelopen week een nieuwe poging. De rechtbank ging mee in het verzoek om zijn voorarrest niet te verlengen. Dat betekent echter niet dat hij nu al vrij is. NRK schrijft dat de aanklager in beroep is gegaan tegen het besluit en tot dat beroep is behandeld komt Høiby niet vrij. De aanklager is bang dat Høiby nieuwe overtredingen begaat als hij vrijkomt, maar volgens zijn verdediging is er geen sprake van dat risico.

De 29-jarige Høiby zit al sinds februari van dit jaar vast. Sinds juli mocht hij zijn voorarrest met een enkelband thuis op het landgoed Skaugum uitzitten.

Høiby werd in juni veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor onder meer twee verkrachtingen. Tegen die straf ging hij in beroep. Het hoger beroep wordt pas in februari behandeld.