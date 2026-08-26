Tot vier jaar cel voor misbruik meisjes in jeugdzorginstelling

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft woensdag een 29-jarige invalkracht van jeugdzorginstelling iHUB veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van een minderjarig meisje in de nacht van 5 op 6 november vorig jaar. Een 21-jarige collega van de man werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje maar kreeg zes maanden cel voor aanranding. De slachtoffers verbleven in de Alphense vestiging van iHUB, op een afdeling voor meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel of uitbuiting.

Verdachten Bilal H. (29) en Abdelouahab O. (21) werkten via een uitzendbureau bij de instelling. Op de bewuste avond hielden zij de twee betrokken meisjes tegen bij een ontsnappingspoging. H. verkrachtte het 15-jarige meisje meerdere malen op haar kamer. Hij heeft bekend.

Voor de verkrachting van het 14-jarige meisje door O. was volgens de rechtbank niet genoeg bewijs. O. zei onschuldig te zijn en heeft verder gezwegen.

Tegen beide mannen was vijf jaar cel geëist.