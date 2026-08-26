New Wave met extra show naar Ziggo Dome

Het hiphopcollectief New Wave heeft een extra show toegevoegd aan hun concertreeks in de Ziggo Dome. De formatie treedt nu ook op 22 april op in de Amsterdamse concertzaal. Dat maakt organisator MOJO woensdag bekend.

Eerder werd bekendgemaakt dat New Wave op 20 en 21 april optreedt in de Ziggo Dome. Het collectief belooft tijdens de optredens zowel oudere hits als nieuw materiaal ten gehore te brengen. De kaartverkoop voor alle shows start op vrijdag 28 augustus.

New Wave gaf begin dit jaar vijf optredens in de Ziggo Dome. Dat was de eerste keer in tien jaar dat het collectief weer samen op het podium stond. Afgelopen weekend was New Wave ook te zien op het hoofdpodium van Lowlands en Pukkelpop.