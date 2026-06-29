Treinverkeer tussen Rotterdam en zuiden nog dagen ontregeld

ROTTERDAM (ANP) - De brand in een kabelgoot naast het spoor in Rotterdam-Zuid heeft grotere gevolgen dan eerder ingeschat. Spoorbeheerder ProRail verwacht nu dat pas donderdagavond weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Dat geldt zowel voor het treinverkeer richting Breda, dat normaal gesproken over de hogesnelheidslijn rijdt, als voor de treinen naar Dordrecht.

Reizigers zijn dinsdag, woensdag en donderdag aangewezen op bussen tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Van daaruit kunnen ze dan de trein weer nemen. Een woordvoerster van de NS laat weten dat dit naar verwachting een halfuur tot een uur vertraging oplevert.