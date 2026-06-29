Schutter Stade had conflict over voogdij dochter

STADE (ANP/AFP/DPA/RTR) - De man die wordt verdacht van het doodschieten van zes mensen bij een jeugdinstelling in het Duitse Stade had een conflict over de voogdij van zijn drie maanden oude dochter. Vermoedelijk vormde dat het motief voor de schietpartij, zei de politie op een persconferentie.

De verdachte is een 45-jarige man. De slachtoffers van de schietpartij, vier vrouwen en twee mannen, waren medewerkers in de jeugdzorg, zei de politie op een persconferentie. Het meisje en haar moeder waren in het kantoor op het moment van de schietpartij, maar zij bleven ongedeerd.