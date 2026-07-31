Tribune voor de Canal Parade is 'uitverkocht'

AMSTERDAM (ANP) - De speciale tribune in de Amsterdamse Prinsengracht, die is gebouwd voor de Canal Parade van zaterdag, is uitverkocht. Volgens een woordvoerder van Pride Amsterdam zijn er nog wat laatste kaarten beschikbaar, vooral door annuleringen.

De prijzen variëren van 35 euro voor alleen een zitplaats tot 275 euro voor een zitplaats inclusief muziek, eten en drinken. Amsterdammers met een laag inkomen betalen minder.

De tijdelijke tribune, die van de organisatie de naam WorldPride Stadion heeft gekregen, biedt plek aan 10.000 mensen en geeft die een riant uitzicht op de botenparade. Hij is opgebouwd tussen de Leidsestraat en de Spiegelgracht. De Prinsengracht is de hoofdroute voor de deelnemende boten, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de regenbooggemeenschap.

Doorgaans is de Canal Parade de afsluiting van de Amsterdamse Pride. Maar nu, omdat het WorldPride is, duren de evenementen nog een week.