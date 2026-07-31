Meerderheid voetbalbonden wijst investeringsplan FIFA af

KUALA LUMPUR (ANP) - Een meerderheid van de 211 voetbalbonden die lid zijn van de FIFA, is tegen het voorgestelde commercialiseringsplan van de wereldvoetbalbond. De Aziatische voetbalbond (AFC) verklaarde vrijdag dat het "solidair" is met de Europese bond (UEFA) en de Noord-Amerikaanse voetbalbond (CONCACAF) over hun afwijzing. De FIFA wil een deel van de commerciële rechten verkopen, waaronder die voor het WK. Voorzitter Gianni Infantino heeft gezegd uiterlijk 19 september duidelijkheid te willen van alle leden.

De UEFA heeft 55 bonden als lid, de CONCACAF telt 41 leden, terwijl de AFC 47 bonden vertegenwoordigt. Indien de in totaal 143 landen daadwerkelijk tegen het voorstel stemmen, komt de FIFA ruimschoots tekort om door te gaan met het plan.

De AFC uitte "diepe bezorgdheid" over het plan. "Het feit dat de situatie zo ver is geëscaleerd dat de reële mogelijkheid van een boycot van het WK voetbal in het publieke debat is opgenomen, zou iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van onze sport zorgen moeten baren", aldus de bond.