UTRECHT (ANP) - Truly Naked is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste filmprijzen van Nederland. De film verzilverde maar liefst zes van de zeven nominaties, waaronder die van beste film, beste regie en beste scenario, werd vrijdag duidelijk tijdens de slotavond van het Nederlands Film Festival in de Stadsschouwburg in Utrecht.

Regisseur en scenarist Muriel d'Ansembourg maakte met het Engelstalige Truly Naked, over de getroebleerde relatie tussen een tiener en zijn vader die porno produceert, haar speelfilmdebuut.

Joe Speedboot was op het Gouden Kalverengala favoriet met negen nominaties, maar won slechts één Kalf. Alleen Daan Buringa werd bekroond voor beste hoofdrol. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Braun in Downtown.

Korte film

De prijs voor beste korte film ging naar This is Your Captain Speaking. Spinvis won de award voor beste muziek in Toutes Directions en Mijn woord tegen het mijne werd bekroond in de categorie beste lange documentaire. In de laatste categorie was Paikar, de veelbesproken Nederlandse inzending voor de Oscars, genomineerd. Veel filmmakers waren het er niet mee eens dat er een documentaire wordt ingezonden in plaats van een speelfilm.

BASTA, over het leven van voetballer Marco van Basten, won de meeste prijzen in de seriecategorieën. De Videoland-titel kreeg de beeldjes voor beste dramaserie en beste regie en Chris Peters mocht het Kalf ophalen voor beste hoofdrol. Sabri Saddik kreeg de prijs voor beste bijrol voor zijn rol als Mo in de BNNVARA-serie Mocros.