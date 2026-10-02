NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Het banenrapport van de Amerikaanse overheid is van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank: bij een zwakkere arbeidsmarkt is er minder ruimte om de rente verder te verhogen.

Met name technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2 procent tot 27.190,86 punten. Dat kwam mede doordat het meest waardevolle bedrijf ter wereld, Nvidia, 1,3 procent won. De Dow-Jonesindex won 0,5 procent tot 51.176,96 punten en de brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 7722,72 punten.

Elon Musk zag zowel zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX als de fabrikant van elektrische auto's Tesla winnen op de beurs. SpaceX steeg ruim 7 procent nadat de vier bemanningsleden van de SpaceX Falcon 9-raket waren aangekomen bij het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het was volgens functionarissen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de snelste reis van een Amerikaans ruimtevaartuig naar het ISS.