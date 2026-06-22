TU Delft mag plekken reserveren voor vrouwen luchtvaarttechniek

DELFT (ANP) - Bij de bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek mag de Technische Universiteit Delft studieplaatsen gaan reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Doordat de instroom van vrouwen bij die studie erg laag is, mag nu 30 procent van de studieplaatsen worden vrijgehouden voor vrouwen. Vrouwen worden niet automatisch toegelaten, maar moeten net als mannen de selectieprocedure succesvol afronden.

Zo'n voorkeursbeleid is volgens het college uitzonderlijk en moet aan strikte eisen voldoen. TU Delft had het college gevraagd om het voorkeursbeleid te toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving. In dit soort individuele gevallen heeft het college ook de wettelijke taak om te oordelen of iets toegestaan is.

Hoewel het voorkeursbeleid soms mannelijke studenten zal uitsluiten van studieplekken, voldoet de regeling aan de eisen. Zo heeft het beleid een legitiem doel en is de achterstand van toelatingen van vrouwen aantoonbaar. Volgens de onderwijsinstelling heerst er een "structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bachelor, die het studieklimaat onder druk zet en leidt tot genderstereotypering."

Scheve verhouding

Het college ziet dat de instroom van vrouwelijke studenten in de afgelopen jaren rond de 20 procent lag, terwijl het potentiële aanbod hoger is. Volgens de universiteit maakt die scheve verhouding het ook moeilijker om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen onder het wetenschappelijke personeel, omdat daarvoor voldoende nieuwe instroom nodig is. Het college is het met TU Delft eens dat het voorkeursbeleid die achterstand kan terugdringen.

Daarnaast mag de universiteit het beleid gaan uitvoeren omdat zij het beleid duidelijk en transparant gaat communiceren met aankomende studenten.