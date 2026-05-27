Twaalf jaar cel voor fatale schietpartij in supermarkt Vlissingen

BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft woensdag twaalf jaar cel opgelegd aan de 24-jarige Jordy C. voor de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen op 22 juni vorig jaar. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooij om het leven.

C. schoot aan het einde van de ochtend twee keer in de hal van de Jumbo in winkelcentrum Papegaaienburg op het slachtoffer, die kort daarna aan zijn verwondingen overleed.

Voorafgaand aan de schietpartij vond er in de supermarkt een ruzie plaats tussen twee vrouwen: de vriendin van C. en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Deze ruzie was aanleiding voor Van Wanrooij om naar de supermarkt te rijden. Daar deelde hij klappen uit aan C.

Nadat het winkelpersoneel hen richting de uitgang had gestuurd, volgde de schietpartij. C. stond op nog geen meter afstand van het slachtoffer toen hij op zijn bovenlichaam schoot. Even later volgde nog een tweede schot, terwijl het slachtoffer achter de verdachte aankwam.