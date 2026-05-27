Catherine Keyl tilt besluit over Harry Mens over de zomer heen

27 mei , 11:46Entertainment
Opiniemaakster Catherine Keyl tilt haar besluit of ze nog wil langskomen in het RTL7-programma Business Class met Harry Mens over de zomer heen. Dat laat zij woensdag desgevraagd aan het ANP weten. Zij twijfelt hierover nadat een gesprek met Mens in de uitzending van afgelopen zondag ongemakkelijk verliep. Keyl sprak van het "meest bizarre interview ooit".
Keyl sprak over influencer Andrew Tate en zijn invloed op jonge mannen, maar Harry Mens kon haar niet volgen. Later maakte Mens ook nog opmerkingen over het uiterlijk van columniste Lale Gül. Deze houding van Mens, en het feit dat hij niet wist wie Tate was, stoorde Keyl enorm.
"Ik zou pas in september weer te gast zijn, dus ik laat het dossier nu even rusten", meldt Keyl aan het ANP. "De reacties zijn zo verdeeld. Maar ik heb veel steun gekregen van mensen die het fijn vinden dat ik mijn mening zo fel verdedig. Misschien heeft het programma zo'n geluid toch wel hard nodig."
