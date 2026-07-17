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Twee doden na verkeersongeluk in het Groningse Den Ham

17 jul , 8:21Landelijk
anp170726051 1
ANP
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DEN HAM (ANP) - Bij een verkeersongeval dat donderdagavond in het Groningse Den Ham plaatsvond, zijn twee mensen overleden. Dat meldt de politie vrijdagochtend. Het gaat om twee mannen uit Groningen van 25 en 30 jaar.
Om iets voor middernacht kreeg de politie een melding van het ongeval bij Den Ham, dat onderdeel is van de gemeente Westerkwartier. Op de N983 botste de auto waarin de slachtoffers zaten tegen een boom, waarna het voertuig in brand vloog. Hoe de auto tegen de boom terechtkwam, is niet bekend.
Hulpverlening heeft niet gebaat en de mannen overleden ter plekke, meldt een woordvoerder van de politie.
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