Afleveringen van Tatort met Gaite Jansen begin augustus op NPO 1

De afleveringen van de serie Tatort met actrice Gaite Jansen worden in augustus in Nederland uitgezonden. Haar bijdrage aan de reeks wordt uitgezonden in vier delen van 45 minuten.

De eerste aflevering is op 2 augustus te zien op NPO 1, daarna volgt elke week een nieuwe episode. Dat heeft producent Lemming Film vrijdag bekendgemaakt. De vier afleveringen zijn vanaf 30 juli ook al te zien op streamingdienst NPO Start.

Het gaat om afleveringen van de miniserie Tatort: Over Grenzen. De Nederlandse actrice speelt in het vierluik de rol van een hoofdcommissaris die zich vastbijt in een moordzaak. Tatort is de langstlopende detectiveserie in Duitsland. De eerste aflevering werd in 1970 gemaakt. De samenwerking met Nederland is de eerste coproductie in de geschiedenis van het televisieprogramma. Opnames vonden onder meer plaats in Groningen.

Behalve Jansen zijn ook andere Nederlandse acteurs in de miniserie te zien, zoals Nazmiye Oral, Hamza Iallouchen en Juda Goslinga. De afleveringen werden eind vorig jaar al op de Duitse televisie uitgezonden.